ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

45 مليون جنيه لـ الفيل الأزرق 2 في أول أسبوع

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:28 ص
45 مليون جنيه لـ الفيل الأزرق 2 في أول أسبوع
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أكد الموزع محمود الدفراوي إن فيلم "الفيل الأزرق 2" استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة في أول أسبوعين من عرضه، بلغت 45 مليون جنيه.

الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.

ويُعد الفيل الأزرق 2014 واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة. 


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا