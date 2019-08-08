45 مليون جنيه لـ الفيل الأزرق 2 في أول أسبوع

أكد الموزع محمود الدفراوي إن فيلم "الفيل الأزرق 2" استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة في أول أسبوعين من عرضه، بلغت 45 مليون جنيه.





الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.





ويُعد الفيل الأزرق 2014 واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة.







