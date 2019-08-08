رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية: سوق البورصة بدأ يتعافى في الأسبوع الأول من أغسطس

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وأضاف عنبة، خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "Extra News"، أن هذه الصفقة سوف تصل قيمتها إلى 10 مليار جنيها، سيكون جزءً منها داخل السوق وجزء خارج السوق.



واوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، أن سبب أخر لارتفاع البورصة هو تغطية طرح شركة "فوري"، حيث أظهرت للمتعاملين وجود أموال في السوق مستعدة للدخول للسوق في أي لحظة.