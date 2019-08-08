رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية: سوق البورصة بدأ يتعافى في الأسبوع الأول من أغسطس
الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:45 ص
نعيم يوسف
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قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، إن سوق البورصة بدأ يتعافى في الأسبوع الأول من أغسطس مدفوعا بأكثر من عامل، وهي انخفاض الأسعار بشكل كبير، واستعداد السوق لاستقبال حصيلة صفقة "جلوبال"، والتي سيتم تنفيذها غدا.
وأضاف عنبة، خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "Extra News"، أن هذه الصفقة سوف تصل قيمتها إلى 10 مليار جنيها، سيكون جزءً منها داخل السوق وجزء خارج السوق.
واوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، أن سبب أخر لارتفاع البورصة هو تغطية طرح شركة "فوري"، حيث أظهرت للمتعاملين وجود أموال في السوق مستعدة للدخول للسوق في أي لحظة.
وأضاف عنبة، خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "Extra News"، أن هذه الصفقة سوف تصل قيمتها إلى 10 مليار جنيها، سيكون جزءً منها داخل السوق وجزء خارج السوق.
واوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، أن سبب أخر لارتفاع البورصة هو تغطية طرح شركة "فوري"، حيث أظهرت للمتعاملين وجود أموال في السوق مستعدة للدخول للسوق في أي لحظة.
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