ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية: سوق البورصة بدأ يتعافى في الأسبوع الأول من أغسطس

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:45 ص
رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية: سوق البورصة بدأ يتعافى في الأسبوع الأول من أغسطس
البورصة
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، إن سوق البورصة بدأ يتعافى في الأسبوع الأول من أغسطس مدفوعا بأكثر من عامل، وهي انخفاض الأسعار بشكل كبير، واستعداد السوق لاستقبال حصيلة صفقة "جلوبال"، والتي سيتم تنفيذها غدا.

وأضاف عنبة، خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "Extra News"، أن هذه الصفقة سوف تصل قيمتها إلى 10 مليار جنيها، سيكون جزءً منها داخل السوق وجزء خارج السوق.

واوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، أن سبب أخر لارتفاع البورصة هو تغطية طرح شركة "فوري"، حيث أظهرت للمتعاملين وجود أموال في السوق مستعدة للدخول للسوق في أي لحظة.
Advertisements
المزيد عن: توك شو البورصة أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا