"الزراعة" تكشف نصائح مهمة عند شراء اللحوم



وأضاف "القرش"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذه الأختام تغطي الذبيحة بالكامل، وبالتالي لابد من التأكد من وجود الأختام، بالإضافة إلى الشراء من قصابين معروفين يذبحون في المجازر.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن اللحوم النافقة، تظهر روائح غريبة، وإذا وجد فطريات بيضاء فهذا يعود إلى طريقة تخزين غير سليمة، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي لحوم فاسدة.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك علامات للتفرقة بين اللحوم الجيدة والفاسدة، أهمها وجود أختام وهي الختم باللون الأحمر القرمزي، ويعني أن هذه اللحوم بلدية بالكامل وتم ذبحها في المجازر المصرية، أما الختم البنفسجي، يعني أن هذه اللحوم لمواشي مستوردة تم ذبحها في مصر.