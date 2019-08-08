أصالة تحقق رقما قياسيا بـ "نكتة بايخة"

تمكنت الفنانة أصالة من دخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد طرحها أغنية "نكتة بايخة" بخمس ساعات فقط، وحققت ما يقرب من 200 ألف مشاهدة.





أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





"نكتة بايخة" لـ أصالة من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.





وتطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" يوم الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغنيات أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر".. وغيرها.



