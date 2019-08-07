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تعرف على موعد حفل شريف منير بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:46 م
تعرف على موعد حفل شريف منير بمكتبة الإسكندرية
شريف منير
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الفجر الفني
 
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أعلن الفنان شريف منير، عن تقديم حفل غنائي ضخم بمكتبة الإسكندرية في نهاية الشهر الجاري 29 أغسطس، بصحبة فرقة "نوستالجيا".


وقال شريف منير : "إن شاء الله يوم 29 أغسطس، الساعة 8 بمكتبة الإسكندرية، يوم منفصل عن الأستاذ علي الحجار، أنا وفرقتي نوستالجيا، عزف ‏وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات، غربي وشرقي".‏

يصاحب شريف منير في العزف، علاج فراج، عمر الطودي، عشري، عمر أحمد، هاني سيكا، محمد مصطفى، شريف منير، وفي ‏الغناء نتالي، شهاب ، ماريز.‏

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