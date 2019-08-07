تعرف على موعد حفل شريف منير بمكتبة الإسكندرية

أعلن الفنان شريف منير، عن تقديم حفل غنائي ضخم بمكتبة الإسكندرية في نهاية الشهر الجاري 29 أغسطس، بصحبة فرقة "نوستالجيا".









وقال شريف منير : "إن شاء الله يوم 29 أغسطس، الساعة 8 بمكتبة الإسكندرية، يوم منفصل عن الأستاذ علي الحجار، أنا وفرقتي نوستالجيا، عزف ‏وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات، غربي وشرقي".‏





يصاحب شريف منير في العزف، علاج فراج، عمر الطودي، عشري، عمر أحمد، هاني سيكا، محمد مصطفى، شريف منير، وفي ‏الغناء نتالي، شهاب ، ماريز.‏



