شعبة تجار الذهب: الجرام سيصل إلى ألف جنيه

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قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إن زيادة أسعار الذهب نتيجة الإجراءات القانونية التي قام بها الرئيس الأمريكي، موضحًا أن قرارت دونالد ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية تؤثر على الأسعار العالمية للذهب.



وأضاف "رزق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أسعار الذهب بدأت في الصعود بداية من شهر يوليو.



وأشار إلى أنهم يتوقعون أن جرام الذهب سيصل إلى ألف جنيه، لافتًا إلى أن الكثيرون سيتركون هذه المهنة بسبب ارتفاع أسعار الذهب.

