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عاجل.. الكاف يعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:55 م
عاجل.. الكاف يعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة السوبر الإفريقى والمنتظر إقامته بين الترجى التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية، لأجل غير مسمى.

 

وكانت لجنة الانضباط بالكاف قد أعلنوا اليوم الأربعاء تتويج الترجى التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بعد الأزمة التى نشبت خلال المواجهة النهائية أمام فريق الوداد المغربى، بينما توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى.

 

وكان الاتحاد الإفريقى قد حدد فى السابق موعد كأس السوبر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من الشهر الجارى.


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