"مدينة الرخام الجديدة".. "السيسي" يحقق أحلام المصريين بالمشروعات العملاقة

يسعى لرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهدًا، لتحقيق أحلام الشعب المصري، بإنجاز المشروعات القومية، حيث أعلن عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، والذي يهدف إلى إنتاج 30 مليون متر رخام في السنة.





إنشاء مدينة الرخام

البداية، حينما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "بيدريني" الإيطالية للرخام والجرانيت، لإنشاء مدينة الرخام بمنطقة الجلالة في العين السخنة.

وتأتي فكرة الإنشاء، في ضوء اهتمام الرئيس بصناعة الرخام في مصر، وهو ما سيوفره مشروع مدينة الرخام الجديدة، حيث تشكل منافسًا قويًا لمدينة شق التعبان.





معلومات عن مدينة الرخام

تعمل الحكومة على إنشاء مدينة الرخام في منطقة الجلالة، حيث يتكون جبل الجلالة من صخور أركية قديمة، وتكثر به العروق المعدنية، وهضبة الجلالة الشمالية، وبينهما وادى غربة، ويتكون من صخور جيرية.

ويوجد بطريق الجلالة، مجموعة من جبال الرخام التي تنتج "رخام الجلالة" المشهور عالميًا الذي يتم تصديره للخارج، لذلك تم اختيار موقعه منذ البداية لإقامة مشروع "هضبة الجلالة".

وسيخدم الجبل المنطقة الصناعية الجديدة، والطريق الجديد الذي يتم إنشاؤه "الزعفرانة – العين السخنة"، لتفادي كل سلبيات طريق التحرك من السخنة إلى الزعفرانة على الطريق الساحلي.

كما تركز في هضبة الجلالة العديد من مصانع السيراميك والأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والتي تحتوي على المحاجر التى يوجد بها جميع أنواع المواد الخام.





موعد الافتتاح

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج 30 مليون متر رخام في السنة.

وقال "السيسي"، إن هذه المشروعات والمجمعات محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحوليها لقيمة مضافة وتشغيل الشباب والتوقف عن استيراد هذه المنتجات وتصدير الفائض، مشددًا على أنها تستخدم أحدث التقنيات والمعدات والاشتراطات البيئية.



