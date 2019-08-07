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بأوامر رونالدو.. نجم ريال مدريد ينتقل لبلد الوليد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:44 م
بأوامر رونالدو.. نجم ريال مدريد ينتقل لبلد الوليد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، منذ قليل، أن نجم فريق ريال  مدريد الإسباني، الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو، سينتقل إلى فريق بلد الوليد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. 

وبحسب ما ذكره برنامج "El Chiringuito TV" الإسباني، فإن الياباني تاكيسوفا كوبو، سينتقل إلى فريق بلد الوليد على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ومن الجدير بالذكر ان الأسطورة رونالدو نازاريو، رئيس بلد الوليد، قد نجح بإقناع ريال مدريد بالتخلي عن كوبو، علماً أن اللاعب كان قد أنتقل الى ريال مدريد قبل عدة أسابيع في صفقة مجانية.
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