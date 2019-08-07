بأوامر رونالدو.. نجم ريال مدريد ينتقل لبلد الوليد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، منذ قليل، أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو، سينتقل إلى فريق بلد الوليد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وبحسب ما ذكره برنامج "El Chiringuito TV" الإسباني، فإن الياباني تاكيسوفا كوبو، سينتقل إلى فريق بلد الوليد على سبيل الإعارة لموسم واحد.



