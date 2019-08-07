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مميش: "متأخرناش ثانية عن دفع فوائد شهادات استثمار قناة السويس"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:27 م
مميش: متأخرناش ثانية عن دفع فوائد شهادات استثمار قناة السويس
الفريق مهاب مميش
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كساب أحمد
 
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهادات الاستثمار في قناة السويس ستعود للمواطنين يوم 4 سبتمبر المقبل، معقبًا: "كان في ناس كتير بتشكك في عودة هذه الشهادات للمواطن". 

وتابع "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المواطن كان يتحصل على فوائد الشهادات كل 3 شهور بشكل منتظم، معقبًا: "متأخرناش ثانية واحدة عن الفوائد".

وأشار إلى قيمة شهادات الاستثمار في قناة السويس تقدر بـ64 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، معقبا: "لولا دعم الشعب المصري، لما كانت قناة السويس الجديدة ستنجح، وقفة الشعب المصري في تمويل القناة كانت رائعة".
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