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نائب وزير الحج السعودي: حكومة المملكة تسعى لتوفير أرقى الخدمات للحجاج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:08 م
نائب وزير الحج السعودي: حكومة المملكة تسعى لتوفير أرقى الخدمات للحجاج
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع جميع القطاعات التي تعمل لخدمة بيوت الرحمن.

وأضاف "مشاط"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية ten اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من جمع التجهيزات والخدمات لانتقال الحجاج إلى مشعر منى.

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى إلى توفير أرقى الخدمات وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، لافتًا إلى أن حزمة المشروعات الجديدة الحالية في السعودية كان لها أثر كبير في استقبال الحجاج وسكنهم وتنقلاتهم.
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