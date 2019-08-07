صحة الفيوم تعلن الطوارئ وتمنع الإجازات والراحات وتوفير المستلزمات الطبية خلال عيد الأضحى
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:02 م
ريهام على
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أعلن الدكتور هشام مصطفى حسن القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد الى الدرجة القصوى استقبالا لعيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده مع إدارة الطوارئ بقيادة الدكتور شريف صبحى -مدير الإدارة ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومسئول الأشعة الأستاذ جمعة الروبى ومسئول الصحة والسلامة المهنية محمد عبد المعبود.
وقد أكد وكيل الوزارة على منع الإجازات والراحات وتوفير كافة المستلزمات الطبية وزيادة الاطقم الطبية والتأكيد على جاهزية الأجهزة والاطقم المعاونة (الأشعة -بنك الدم -المعمل) وخلايا حفظ الموتى وتوفير أكياس الدم.
كما ناقش ايضا صيانة الأجهزة الطبية والصحة والسلامة المهنية بجميع المستشفيات.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده مع إدارة الطوارئ بقيادة الدكتور شريف صبحى -مدير الإدارة ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومسئول الأشعة الأستاذ جمعة الروبى ومسئول الصحة والسلامة المهنية محمد عبد المعبود.
وقد أكد وكيل الوزارة على منع الإجازات والراحات وتوفير كافة المستلزمات الطبية وزيادة الاطقم الطبية والتأكيد على جاهزية الأجهزة والاطقم المعاونة (الأشعة -بنك الدم -المعمل) وخلايا حفظ الموتى وتوفير أكياس الدم.
كما ناقش ايضا صيانة الأجهزة الطبية والصحة والسلامة المهنية بجميع المستشفيات.
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