"الجوازات" تطالب الحجاج الالتزام بالمدة المحددة للمغادرة بعد أداء المناسك

شدد مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على الحجاج القادمين من خارج المملكة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء الحج حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة.

وأوضح اللواء اليحيى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجدة اليوم الأربعاء، أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم بحفظ الله ورعايته.

ودعا جميع الحجاج للالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة، منوهًا بجهود المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وشدد اللواء اليحيى على دور وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ودعمها لقطاع الجوازات وإسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين من مواطنين ومقيمين، بجانب الزوار والحجاج مما يساعد الجوازات في تقديم خدماتها للجميع، وأن الإعلام شريك رئيسي في النجاحات كافة، التي تعكس صورة حضارية لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، بالمؤتمر، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وأن عدد الحجاج من الخارج لحج هذا العام 1440هـ بلغ وحتى الساعة 4 عصرًا اليوم الاربعاء، 1.838.339 حاجًّا.