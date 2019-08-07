سفير باكستان وأمين "التعاون الإسلامي" يبحثان العدوان في الكشمير

اجتمع سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، لاطلاعه عن العدوان الهندي على خط المراقبة واستعمال الذخيرة العنقودية لاستهداف السكان المدنيين الأبرياء عمداً.





وقال راجا بأن الجيش الهندي استهدف السكان الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال ليلة 30و31 يوليو بوادي نيلم واستخدم مدفعية الذخيرة، مضيفاً: «هذا العدوان الفاضح اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واستشهاد مدنيان من بينهم صبى عمره 4 سنوات بينما أصيب 11 ضخصا بجروح خطيرة».





وأضاف راجا بأن الجيش الهندي عمد استعمال الذخيرة العنقودية على خط المراقبة واستهداف المدنيين، وأن تأثير العدوان الشديد على المدنيين الأبرياء الآمنين و انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي.





وأكد السفير راجا أن استخدام الذخيرة العنقودية محظور بموجب الاتفاقية الدولية للذخيرة العنقودية، وأن العدوان الهندي الصارخ يخالف جميع المعايير الدولية وقد كشف عن الطبيعة الحقيقية للجيش الهندي ومكانته الأخلاقية.





وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يلاحظ هذا الانتهاك الهندي السافر للقانون، ومشدداً موقف باكستان الثابت على ضرورة حل قضية كشمير سلميا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ورغبات الشعب الكشميري.