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مهاب مميش: عن سداد مستحقات شهادات قناة السويس" حان رد الجميل ل"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:56 م
مهاب مميش: عن سداد مستحقات شهادات قناة السويس حان رد الجميل ل
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الفجر الاقتصادي
 
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بالقناة، إنة حان موعد رد الجميل للشعب المصري العظيم وإعادة أموالة الذي قام باستثمارها في شراء شهادات استثمار قناة السويس عندما بداء تنفيذ مشروع حفر قناة السويس.

 

وتابع "مميش" في بوست كتبة على حسابة الشخصية على موقع فيس بوك، "شاكرين لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه، ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل."

 

وستبداء هيئة قناة السويس بسداد مستحقات شهادات استثمارا قناة السويس يوم 4 اغسطس القادم بعد أنتهاء مدتها الزمنية البالغة 5 سنوات.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المصريون للاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% وأجال استحقاق لمدة خمس سنوات؛ لتمويل التكلفة الاستثمارية  لحفر قناة السويس، وصلت الأموال التي أكتتبت في تلك الشهادات إلى نحو 64 مليار جنيه من مستهدف 60 مليار جنيه فقط.

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