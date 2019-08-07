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سفارة السعودية بالقاهرة تدشن "روابط الدم" تضامنا مع ضحايا الإرهاب في مصر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:30 م
سفارة السعودية بالقاهرة تدشن روابط الدم تضامنا مع ضحايا الإرهاب في مصر
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الفجر السعودي
 
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دشنت سفارة المملكة في القاهرة مبادرة "روابط الدم"، على مدى يومين؛ للتبرع بالدم لمصابي الحادث الإرهابي الذي وقع أمام "معهد الأورام"، مساء الأحد الماضي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب سفارة خادم الحرمين بالقاهرة، استجابةً لدعوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري، بضرورة التوافد على المستشفيات للتبرع بالدم؛ لتوفير كامل الدعم للمصابين جراء الحادث الإرهابي. وتم التنسيق في هذا العمل الإنساني بين سفارة المملكة وجامعة القاهرة ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

وشارك في المبادرة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي وجميع منسوبي بعثة المملكة في جمهورية مصر العربية، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي. وتأتي هذه المبادرة تضامنًا مع مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا في إطار أواصر الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبيرًا عن وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

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