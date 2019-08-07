الجيش الليبي يعلن تدمير طائرة حربية للميليشيا في مصراتة

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، استهداف طائرة حربية تابعة لميليشيات حكومة "الوفاق"، وذلك بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري، والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس.





وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن قواتهم الجوية استهدفت اليوم طائرة حربية نوع (L39 ) على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري، أثناء قصفها مدنيين في تخوم طرابلس".





وذكر البيان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تؤكد على عدم استخدام المطار للعمليات العسكرية من قبل ميليشيات مسلحة، محذراً من أن أي طائرة ستخرج من مطار مصراتة سوف يتم استهدافها من قبل سلاح الجو.





وفي ذات السياق، نقلت قناة "ليبيا الحدث" عن مصدر عسكري قوله: "إن القوات الجوية التابعة لحفتر قامت بقصف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد قيامها بمهام قتالية وهبوطها في مطار مصراتة العسكري".





وفي المكان نفسه، استهدف الجيش الليبي، قبل يومين، طائرة شحن عسكرية تركية من طراز "يوشن أي آل 76" ، كانت محملة بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.



