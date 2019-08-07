"الجوازات" توضح التساؤلات حول تأشيرة الزيارة المتعددة

ردت مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيها عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن تأشيرة الزيارة المتعددة.

وقال أحد المتابعين بسؤاله: "زيارة شخصية ( ٣٦٥ يوم ) ومدة الإقامة ( ٩٠ يوم ) هل لو تم تمديدها تسقط حق الزيارة ٣٦٥ ريوم ماهو الأفضل .. أن يخرج الزائر إلى بلد مجاور ويعود ليكمل مدة جديدة أم يمدد الزيارة لثلاثة أشهر أخرى وكيف يتم التمديد؟".

وقالت الجوازات: "أهلاً بك.. في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة تمدد لمرة واحدة ، وبعدها يجب المغادرة قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة المحددة بالتأشيرة ( 90 ) يوماً، ويمكن بعدها للزائر الخروج والعودة لعدة سفرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة".