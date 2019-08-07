"الجوازات" توضح التساؤلات حول تأشيرة الزيارة المتعددة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:22 م
الفجر السعودي
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ردت مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيها عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن تأشيرة الزيارة المتعددة.
وقال أحد المتابعين بسؤاله: "زيارة شخصية ( ٣٦٥ يوم ) ومدة الإقامة ( ٩٠ يوم ) هل لو تم تمديدها تسقط حق الزيارة ٣٦٥ ريوم ماهو الأفضل .. أن يخرج الزائر إلى بلد مجاور ويعود ليكمل مدة جديدة أم يمدد الزيارة لثلاثة أشهر أخرى وكيف يتم التمديد؟".
وقالت الجوازات: "أهلاً بك.. في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة تمدد لمرة واحدة ، وبعدها يجب المغادرة قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة المحددة بالتأشيرة ( 90 ) يوماً، ويمكن بعدها للزائر الخروج والعودة لعدة سفرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة".
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