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"الجوازات" توضح التساؤلات حول تأشيرة الزيارة المتعددة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:22 م
الجوازات توضح التساؤلات حول تأشيرة الزيارة المتعددة
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الفجر السعودي
 
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ردت مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيها عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن تأشيرة الزيارة المتعددة.

وقال أحد المتابعين بسؤاله: "زيارة شخصية ( ٣٦٥ يوم ) ومدة الإقامة ( ٩٠ يوم ) هل لو تم تمديدها تسقط حق الزيارة ٣٦٥ ريوم ماهو الأفضل .. أن يخرج الزائر إلى بلد مجاور ويعود ليكمل مدة جديدة أم يمدد الزيارة لثلاثة أشهر أخرى وكيف يتم التمديد؟".

وقالت الجوازات: "أهلاً بك.. في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة تمدد لمرة واحدة ، وبعدها يجب المغادرة قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة المحددة بالتأشيرة ( 90 ) يوماً، ويمكن بعدها للزائر الخروج والعودة لعدة سفرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة".

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