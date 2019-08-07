وفاة الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش

غيّب الموت الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش، مدير تحرير الأهرام، قبل قليل، وتشيع الجنازة عقب صلاة المغرب، اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.





وتخرج الراحل في كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة الأهرام منذ العام 1975.



