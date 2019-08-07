حساب المواطن: يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق

قال برنامج حساب المواطن السعودي إنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.





وأكد حساب المواطن أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل للتابعين، حيث يصرف الدعم



وجاء هذا ردا على سؤال من مواطن سعودي يقول "راتبي لايتجاوز 5000 آلاف وعندي طفلين وزوجتي موظفه ولا اعرف كم راتبهت واريد الدعم لسد احتياجاتهم".