



أكد برنامج حساب المواطن السعودي أن غدا الموافق 8 أغسطس 2019، هو موعد إيداع دعم الدفعة الـ21 من البرنامج للمستفيدين، نظرا لأن موعد تسلم الدعم الأصلي يتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.





وأعلن البرنامج أنه يمكن للمواطنين التسجيل في حساب الموطن عبر ca.gov.sa، للاستفادة من الدفعة الـ22 من الدعم المقرر صرفها يوم 10 من سبتمبر إذا لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية.





وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة الـ20 من شهر يوليو الماضي، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي





غدا.. موعد إيداع الدفعة الـ21 من دعم "حساب االمواطن"