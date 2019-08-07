نتنياهو يرفض تشكيل حكومة "وحدة وطنية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه لن يشكل حكومة وحدة وطنية في حال فوز حزبه بانتخابات الكنيست المقبلة، وسيبقي على خيار تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية.

وقال نتناياهو، بحسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لن يشكل حكومة وحدة وطنية في الانتخابات المقبلة" في إشارة لعدم تحالفه مع حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بني غانتس.

وطالب نتنياهو، أنصار اليمين في إسرائيل إلى عدم تشتيت أصواتهم، وتكرار ما وصفه بالخطأ في الانتخابات الاخيرة، بعد إضاعة معسكر اليمين سبعة مقاعد لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم التي تؤهلها للدخول في الكنيست.

وستجري الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية عقب الانتخابات الماضية، بعد فشله في إقناع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بالانخراط في الائتلاف الحكومي.

وتعهد حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه غانتس، بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، حال حصده أعلى نسبة مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وتكليفه من الرئيس الإسرائيلي بتشكيل حكومة إسرائيلية.