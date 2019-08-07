انهيار عقار بالسيدة زينب

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن انهيار العقار رقم 21 شارع الشيخ امام محكمة زينهم بحى السيدة زينب، وبانتقال رئيس الحي تبين انهيار كامل للعقار وهو مكون من دور ارضي وأربعة طوابق، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من العقار المجاور والمارة ولا توجد ضحايا او وفيات نتيجة الإخلاء المسبق قبل الانهيار، وقد تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى المقطم لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.



