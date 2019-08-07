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السعودية تتحدى البحرين في بطولة اتحاد غرب آسيا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:08 م
السعودية تتحدى البحرين في بطولة اتحاد غرب آسيا
السعودية والبحرين
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محمد علي
 
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يدخل المنتخب السعودي اليوم مباراة البحرين، ثاني مبارياته في دور المجموعات في بطولة غرب آسيا، وهو يرفع شعار واحد فقط وهي "أكون أو لا أكون"، حيث خسر الأخضر المباراة الأولى له في البطولة أمام الكويت، وفي حالة خسارته اليوم سيودع الفريق المنافسة بصورة شبه نهائية.


ويريد المنتخب السعودي تحقيق الانتصار على حساب منتخب البحرين، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب "فرانسو حريري" بمدينة أربيل العراقية، من أجل الحفاظ على بعض حظوظه في الصعود إلى المباراة النهائية، حيث ينص نظام البطولة على صعود الأول فقط من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.


وكان المنتخب السعودي قد خسر المباراة الأولى في البطولة على يد منتخب الكويت بنتيجة 1-2، وسط أداء هزيل للغاية من لاعبي الأخضر، جعل مدرب الفريق يطالبهم بضرورة بذل قصارى الجهد فيما تبقى من مباريات في دور المجموعات.

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