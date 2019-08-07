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القناة يستغني عن ثنائي البلدية والمصري ويتعاقد مع "عثمان"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:52 م
القناة يستغني عن ثنائي البلدية والمصري ويتعاقد مع عثمان
نادي القناة
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مصطفى الجندي
 
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، بااإستغناء عن خدمات الثنائي الجديد محمود شريدة، والحسيني سمير، الوافدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكان شريدة قد قام بالتوقيع مؤخراً للقناة، لمدة موسمين، قادماً من بلدية المحلة، بينما لعب الحسيني سمير في صفوف المصري.

 

وجاء قرار فسخ التعاقد مع اللاعبين وفقاً لرؤية حمزة الجمل، المدير الفني الجديد للقناة.

 

وقام الفريق الساحلي بالحصول على توقيع اللاعب فتحي عثمان لاعب فريق طلائع الجيش لمدة موسمين، استعداداً للقسم الثاني.

 

وضم مسئولو القناة 7 لاعبين جدد حتى الآن وهم مصطفى ديدا، أحمد عبد الرحمن، مصطفى فتحي، محمد خليفه، إبراهيم أبو الريش، عبد الحميد سامي، فتحي عثمان

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