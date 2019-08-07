بولندا: الانتخابات البرلمانية في 13 أكتوبر

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حدد الرئيس البولندي يوم 13 أكتوبر يومًا للانتخابات البرلمانية، وهو تصويت يضع حزب القانون والعدالة الحاكم اليميني الحالي في وضع جيد للفوز.



تعتبر الانتخابات على نطاق واسع واحدة من أهم الانتخابات في السنوات الثلاثين التي تلت سقوط الشيوعية، حيث تجد البلاد نفسها منقسمة بشدة على سياسات القانون والعدالة الاجتماعية القومية والمحافظة.



يتهم النقاد الحزب بتدمير المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثلاثة عقود بسياسات أدت إلى تلاشي استقلال القضاء، وبتعزيز التعصب تجاه الأقليات.



ستحدد الانتخابات تشكيل مجلس النواب الذي يضم 460 مقعدًا ومجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد.



أعلن مكتب الرئيس أندريه دودا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن اللجنة الانتخابية للولاية قبلت طلبه لعقد الانتخابات في 13 أكتوبر.

