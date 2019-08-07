"هدية تذكارية للسيسي".. 3 مشاهد من افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة

شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بالعين السخنة، والذي يعد إنجازا تاريخيا جديدا يضاف لسجلات العمل والجهد المستمر للدولة المصرية، العديد من المشاهد من بينها هدية تذكارية للرئيس، ورسائل للمخربين وأهل الشر.





حضر مراسم الافتتاح، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي فضلا عن عدد كبير من الوزراء والقيادات العسكرية.





ويعتبر مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة في العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.





والمشروع يشمل 7 وحدات إنتاج تتمثل في وحدتين لإنتاج حمض الكبريتيك ويصل حجم الطاقة الإنتاجية لهما إلى نحو 570 ألف طن سنويا ووحدتين لإنتاج حمض الفوسفوريك وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 180 ألف طن سنويا ووحدة لإنتاج أحادي ثنائي فوسفات أمونيوم بطاقة إنتاجية 90 ألف طن سنويا ووحدة إنتاج أحادي وثنائي فوسفات أمونيوم محبب بطاقة إنتاجية 360 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى وحدة إنتاج سوبر فوسفات ثلاثي بطاقة إنتاجية بطاقة إنتاجية 2.250 مليون طن سنويا.





ويقع المشروع على مساحة 400 فدان ليكون صرحا صناعيا عملاقا كما يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة.





استماع السيسي لعرض تفصيلي على الماكيت

واستمع الرئيس السيسي إلى عرض تفصيلي على الماكيت عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة. كما شاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان "قلاع صناعية بسواعد مصرية".





هدية تذكارية للرئيس

وقدم اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس النصر للكيماويات الوسيطة، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن كتاب الله.





رسالة من السيسي لأهل الشر

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة محاولة لإيجاد وتنفيذ وتحويل ما لدينا إلى قيمة مضافة.





وأضاف الرئيس السيسي، أن المجمع يهدف للاستفادة من الخامات المصرية الموجودة وتحقيق قيمة مضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخامات وتصدير الفائض، متابعًا: نتحرك بجدية ومسئولية لتغير الواقع الذي نعيشه في مصر.





وقال السيسي: "هناك مشروعات كثيرة انتهينا منها، والأشرار والمخربين اللى بيحاولوا يهدو مش هتقدروا"، مشددًا على أن الله خلق الإنسان لتعمير الأرض وليس لتخريبها، مستنكرا هل يوجد إصلاح يقام بالهدم.. هل يوجد دين يقام بالهدم؟!





ودعا الرئيس السيسي إلى العمل والصبر والتخلي بالخلق وليس بالقتل ولا التخريب، مؤكد أنه لن يستطيع المخربون هدم ما تحقق من إنجازات.



