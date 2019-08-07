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فرنسا تنفي تقارير عن دعوة روحاني إلى قمة G7

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:27 ص
فرنسا تنفي تقارير عن دعوة روحاني إلى قمة G7
روحاني
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وكالات
 
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قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يوجه أي دعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني لحضور قمة مجموعة السبع الكبرى المزمعة في مدينة بياريتز الفرنسية هذا الشهر.

 

تصريح المسؤول الفرنسي اليوم الاربعاء، جاء ردا على تقرير صحافي أشار إلى أن ماكرون دعا روحاني خلال الاتصال الهاتفي بينهما أمس الثلاثاء إلى حضور اجتماع قمة السبع في بياريتز نهاية أغسطس الجاري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد رفض روحاني الاقتراح.

 

وكان روحاني أكد لنظيره الفرنسي خلال الاتصال أن طهران تنشد الأمن في مياه الخليج وضمان الملاحة بمضيق هرمز، مضيفا أن البحرية الإيرانية تقوم بواجبها في المنطقة.

 

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله لماكرون: "نؤكد على الأمن وحرية الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز، وعشرات السفن تمر يوميا، وتنفذ القوات الإيرانية عمليات المراقبة الخاصة بها".

 

وأكد روحاني أن "إسراع أوروبا في تحقيق مصالح طهران المالية والنفطية سيسهل إيجاد حل عادل للاتفاق النووي".

 

ووفقا للرئاسة الإيرانية، فقد رحب الرئيس الفرنسي بمقترح روحاني إجراء مباحثات على مستوى الخبراء والمسؤولين بين فرنسا وإيران لحل القضايا الإقليمية والدولية.

 

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