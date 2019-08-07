10 صور نادرة لنجوم الفن في الحج.. هند رستم وأم كلثوم وشكوكو أبرزهم

ويرصد "الفجر الفني" عدداً من الصور النادرة لنجوم الفن الراحلين، أثناء أداء فريضة الحج، أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وسبل التكنولوجيا الحديثة التي يستخدمها أبناء الجيل الحالي.

كما ظهر في الصور المتداولة عبر موقع "فيسبوك"، النجمات هند رستم، شادية، وسامية جمال، وبدت جميلات بملابس الإحرام، كما رصدت الصور ظهور الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي بصحبة زوجته، والفنان حسين صدقي بصحبة زوجته أيضاً.





ووثق الفنان محمود شكوكو، إحدى لحظات رحلة الحج بصورة وهو يحتسي الشاي ويجلس مع الحاجات، والتقط الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم صورة بملابس الإحرام، وظهر الفنان الراحل عامر منيب، وهو يحمل كتاب الله ويرتدي ملابس الإحرام في إحدى الصور.



