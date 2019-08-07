"قلاع صناعية..بسواعد مصرية".. فيلم تسجيلي بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:08 ص
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "قلاع صناعية.. بسواعد مصري".
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.
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