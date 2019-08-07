عاجل.. الرئيس يوجه رسالة لمنفذي حادث "الأورام": "لا مش هتقدروا" (فيديو)
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:06 ص
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك مشروعات كثيرة انتهت وسوف نفتتحها، متابعا: "علشان نرد على الأشرار اللي عايزين يهدوا ويخربوا".
ووجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، رسالة لمنفذي حادث معهد الأورام، قائلًا: "الأشرار اللي بيحاولوا يهدوا الأمل بقولهم لا مش هتقدروا مش علشان إحنا جامدين، لكن ربنا ميرضاش بكده".
وتابع: "ربنا خلق الإنسان لعمارة الأرض مش للهدم، بصوا على الدول المحيطة، هل في دين بيقام كدا، هل في إصلاح يقام بالهدم، مفيش دول تتقدم بالهدم، وإنما بالتعليم والأخلاق والجهد والبناء".
وشدد، على أن التصدي للإرهاب يكون بتكاتف جميع المصريين، مضيفًا: "إحنا في طريقنا وهنفضل نبني ونعمر".
ووجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، رسالة لمنفذي حادث معهد الأورام، قائلًا: "الأشرار اللي بيحاولوا يهدوا الأمل بقولهم لا مش هتقدروا مش علشان إحنا جامدين، لكن ربنا ميرضاش بكده".
وتابع: "ربنا خلق الإنسان لعمارة الأرض مش للهدم، بصوا على الدول المحيطة، هل في دين بيقام كدا، هل في إصلاح يقام بالهدم، مفيش دول تتقدم بالهدم، وإنما بالتعليم والأخلاق والجهد والبناء".
وشدد، على أن التصدي للإرهاب يكون بتكاتف جميع المصريين، مضيفًا: "إحنا في طريقنا وهنفضل نبني ونعمر".
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