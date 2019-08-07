أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7/8/2019

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء، مع تراجع الطلب مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.



سجل سعر الأسمنت المسلح 828 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 803 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 800 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 803 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 828 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 813 جنيهات للطن.





ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 803 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 810 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 813 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 823 جنيهًا.





سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيها، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.





سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 730 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 728جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 730 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 728 جنيهًا للطن.





وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 863 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 843 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 860 جنيهًا للطن.





استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.