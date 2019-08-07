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29 إصابة في قمة الهلال وأهلي جدة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:57 ص
29 إصابة في قمة الهلال وأهلي جدة
هيئة الإسعاف
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الفجر الرياضي
 
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واصلت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت الثلاثاء، في ملعب الجوهرة بجدة 29 حالة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد، بحسب صحيفة اليوم السعودية، أن الفِرَق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

 

وكانت الهيئة بمحافظة جدة باشراف مدير إدارة الإسعاف المكلف عبدالمجيد السلمي، استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديَي الأهلي والهلال.

 

وتضمنت الخطة تجهيز 20 فرقة إسعافية، منها 10 فرق، تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.

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