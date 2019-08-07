بعد إضافة برج جديد.. علماء الفلك يحسمون الجدل حول هذا الأمر
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:25 ص
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اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا أمس الثلاثاء بسبب الأبراج التي تم تغييرها، وإضافة برج جديد يطلق عليه حامل الثعبان أو الحواء، وأصبح مواليد برج القوس الذين يتميزون بالطيبة والمرح والبساطة مستاءون من انتمائهم لبرج الحواء الجديد متقلب المزاج وسريع الغضب وسليط اللسان، لذا علماء الفلك قرروا حسم الجدل حول هذا الأمر وتوضيح حكااية البرج الجديد الذي تم إضافته.
صرحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، أن كل ما تداول حول هذا الموضوع مجرد شائعات وليس هناك أي أساس من الصحة حول هذا الأمر.
وأكدت خبيرة الأبراج، أن الجداول التي يتم نشرها على موقع "Moon Tracks"، تدوِّن حركة كل كوكب وتاريخ دخوله في البرج بالدقيقة والثانية، وتقويم الأبراج الشمسية مبني على موعد دخول الشمس في البرج، والبرج الجديد لا يدخل به الشمس لذا ليس نتعارف عليه فلكيا.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تم تغيير ترتيب الأبراج الفلكية منذ عام 2015، بعد التثبت من وجود البرج الـ 13 ويطلق عليه "حواء أو حامل الثعبان".
وكشف عن السبب الذي جعل هذا البرج غير متعارف عليه، قائلا "هو قصر مكوث الشمس فيه، ولكنه برج يضاف إلى الـ12 برج ويسمى حامل الثعبان أو الحواء، وهذا البرج متعارف عليه فلكيا".
وفسر رئيس قسم الفلك كيف تم إضافة برج جديد قائلا "زاوية ترنح الأرض تأتي في أوقات معينة ويتواجد هذا البرج، ووصل وجوده لـ17 يومًا، لذا تم إضافته لمجموعة الأبراج المتعارف عليها، لتصبح عدد الأبراج 13 برجا.
وعن التقسيمة الجديدة للبراج التي تم تداولها بعد شائعة إضافة البرج الجديد ما يلي:
الحوت: 11 مارس حتى 18 أبريل
الحمل: 18 أبريل حتى 13 مايو
الثور: 13 مايو حتى 21 يونيو
الجوزاء: 21 يونيو حتى 20 يوليو
السرطان: 20 يوليو حتى 10 أغسطس
الأسد: 10 أغسطس حتى 16 سبتمبر
العذراء: 16 سبتمبر حتى 30 أكتوبر
الميزان: 30 أكتوبر حتى 23 نوفمبر
العقرب: 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر
الحواء: 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر
القوس: 18 ديسمبر حتى 20 يناير
الجدي: 20 يناير حتى 16 فبراير
الدلو: 16 فبراير حتى 11 مارس
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