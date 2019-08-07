رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج بحالة جيدة ومطمئنة



وأضاف "لطفي"، في مداخلة مع برنامج "TeN" الفضائية، أنه تم التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، ومعظمهم في مكة المكرمة.



وشدد مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج، على أن جميعهم في حالة جيدة، ومطمئنة ويبدأوا الاستعداد لأداء مناسك الحج، موضحا أن السلطات السعودية تقدم كافة التسهيلات الممكنة.

قال اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج، إنهم حريصون على تقديم خدمات أفضل للحجاج هذا العام، لافتا إلى أن العدد الكامل للحجاج المصريين وهو 78 ألف حاج، وصلوا للمملكة العربية السعودية.