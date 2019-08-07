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تعرف على عدد مشاهدات "شاري بالغالي" لهشام عباس (فيديو)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:55 ص
تعرف على عدد مشاهدات شاري بالغالي لهشام عباس (فيديو)
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فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي"،  ضمن ألبومه المنتظر "عامل ضجة".

وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة، منذ طرحها في 4 أغسطس الجاري.

ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودته للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.
 
وعلق البعض على عودة عباس، قائلين: "أخيرًا عاد جيل التمنينات"، "ذكرتنا بأيام عمرنا وإحنا صغيرين"،" هو اللي شايفه بعيني ده صح ولا بحلم، حد يرد عليا هشام عباس ومصطفى قمر مش مصدق نفسي".



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