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طائرة تحمل طاقما مسؤولا عن جولة المغنية بينك تهبط اضطراريا في الدنمارك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:27 ص
طائرة تحمل طاقما مسؤولا عن جولة المغنية بينك تهبط اضطراريا في الدنمارك
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هبطت طائرة خاصة تحمل أفرادا من الطاقم المسؤول عن جولة فنية للمغنية الأمريكية بينك اضطراريا في مطار بالدنمرك يوم الثلاثاء واشتعلت فيها النيران، لكن كل ركابها خرجوا سالمين.

وقال رون ليم من شركة لايف نيشن نورواي المسؤولة عن الترويج للجولة الموسيقية لرويترز ”تم إخطاري أن الطائرة كانت تتبع فريق بينك وأن كل من عليها لم يصبهم أذى“.

ولم تكن المغنية الأمريكية، المقرر أن تحيى حفلا في بلدة هورسنس الدنمركية مساء الأربعاء، على متن الطائرة.

وأقلعت الطائرة من العاصمة النرويجية أوسلو حيث كانت بينك تحيي حفلا مساء يوم الاثنين.

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