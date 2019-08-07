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تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:18 ص
تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا
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الفجر الرياضي
 
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داعب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الحالي، الفنان هشام محمد "شيكو"، بعدما أعلنه كأول صفقة لناديه الجديد ألميريا الإسباني.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، صورة للفنان شيكو حاملًا قميص ألميريا، معلقًا عليها: "اولى صفقات الميريا".

وكان تركي آل الشيخ أعلن شراء نادي ألميريا الإسباني، لتكرار تجربة "الأسيوطي الجزء الثاني" على حد تعبيره، بعدما قام بشراء نادي الأسيوطي في الدوري المصري وحوله إلى بيراميدز، وقدم موسمًا قويًا.

وترك آل الشيخ ملكية نادي بيراميدز بعد موسمه الأول الناجح، والذي تمكن من خلال حصد المركز الثالث في الدوري، بالإضافة إلى الصعود للمنافسات الإفريقية بالموسم المقبل.
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