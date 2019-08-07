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اللواء محمد الغباري: بدون شبكة الطرق لا يوجد تنمية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:26 ص
اللواء محمد الغباري: بدون شبكة الطرق لا يوجد تنمية
اللواء محمد الغباري
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء أركان حرب بحري محمد محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن شبكة الطرق القومية تؤثر في حياة الناس، وعلى سبيل المثال محور 30 يونيو الذي يوفر في وقت الناس.

وأضاف "الغباري"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الطرق أيضا وفرت في تكلفة نقل البضائع، وهذا الفرق يعتبر عائد في حياة الناس.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن شبكة الطرق أساسية في التنمية وبدونها لا يوجد تنمية، لافتا إلى أن المستمثرين أيضا يحسبون هذه الأمور قبل البدء في الاستثمار.
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