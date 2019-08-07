أستاذ طب نفسي: كثير من الشباب يبحث عن الأقل قيمة والأكثر تفاهة على الإنترنت
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:08 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن الانترنت هو قوة، ويجب أن نستخدمها في التنمية الشاملة، ولكن يجب أن يكون الشعب لديه الثقافة والوعي الكافي، ونحن حتى الآن ليس لدينا ثقافة قبول الآخر، ولذلك يحدث التناحر على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياضة والدين.
وأضاف "فرويز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن كثير من الشباب يبحث عن الأقل قيمة والأكثر تفاهة على الإنترنت، والبعض لديه غرض الكسب المالي يوسير بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
وشدد أستاذ الطب النفسي، على أن هناك دراسات سيكولوجية على المستخدمين، ويتم استخدامها في السيطرة على الشعوب، وتغيير ثقافتها.
وأضاف "فرويز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن كثير من الشباب يبحث عن الأقل قيمة والأكثر تفاهة على الإنترنت، والبعض لديه غرض الكسب المالي يوسير بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
وشدد أستاذ الطب النفسي، على أن هناك دراسات سيكولوجية على المستخدمين، ويتم استخدامها في السيطرة على الشعوب، وتغيير ثقافتها.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة توك شو الانترنت أخبار
- طبيب نفسي: هناك حملة ممنهجة من الدراما والإعلام لتدمير ثقافة الشعب
- مشادة كلامية بين ضيوف "خط أحمر" على الهواء (فيديو)
- مهاويس السوشيال ميديا.. إلحاد وخناقات واستعراضات من أجل اللايك والشير (تحقيق)
- استشاري طب نفسي: الجرائم ستزيد في المجتمع المصري لهذا السبب
- استشاري نفسي يحلل فيديو الشخص الذي قتل ابنيه: "هيكررها تاني"
- بعد ضبط أدمن صفحة تحرض على الانتحار.. أستاذ طبي نفسي يوجه نصائح للآباء
- أستاذ طب نفسي: معاناة الطفل من الحرمان العاطفي يدفعه للتوجه لـ الألعاب الاليكترونية
- جمال فرويز: أطفال هذا الزمن ضحايا ومشسوهين نفسيًا
- أستاذ طب نفسي: "سهر الطالب ومراجعته على باب اللجنة ليس له قيمة.. المعلومة لم تسجل"