أستاذ طب نفسي: كثير من الشباب يبحث عن الأقل قيمة والأكثر تفاهة على الإنترنت



وأضاف "فرويز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن كثير من الشباب يبحث عن الأقل قيمة والأكثر تفاهة على الإنترنت، والبعض لديه غرض الكسب المالي يوسير بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.



وشدد أستاذ الطب النفسي، على أن هناك دراسات سيكولوجية على المستخدمين، ويتم استخدامها في السيطرة على الشعوب، وتغيير ثقافتها.

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن الانترنت هو قوة، ويجب أن نستخدمها في التنمية الشاملة، ولكن يجب أن يكون الشعب لديه الثقافة والوعي الكافي، ونحن حتى الآن ليس لدينا ثقافة قبول الآخر، ولذلك يحدث التناحر على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياضة والدين.