القبض على متهمين بحوزتهم 18 قطعة حجرية خام و137 من الهيروين المخدر في المنيا

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نجحت وحدة مباحث قسم المنيا بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس المباحث من ضبط أخطر تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 18 قطعة حجرية خام للهيروين المخدر و137 لفافة ورقية تحتوي علي ذات المادة المخدرة.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة إلى وحدة مباحث قسم المنيا بقيام شخصين بالإتجار بالمواد المخدرة ومزاولة نشاطهم الإجرامي بدائرة قسم المنيا؛ وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة وقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط كلًا من "عبدالله.ر.ع.ا.ح" 25 عامًا، عاطل، ومقيم مساكن الإيواء وشهرته "كتكوت" سبق اتهامه في ثلاث قضايا اتجار بالمواد المخدرة - " احمد س م س" 25 عامًا عاطل وسبق اتهامه في 4 قضايا وبحوزتهم 18 قطعة حجرية خام لجوهر الهيروين المخدر، وعدد 137 لفافة ورقية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالي 500 جرام.



كما تم ضبط ميزان حساس وملبغ مالي 1150 جنيهًا و2 هاتف محمول؛ وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم الكميات المضبوطة من الهيروين بقصد الاتجار والميزان الحساس يستخدم في عملية الوزن وتسهيل بيع تلك المواد المخدرة علي عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق مع المتهمين.