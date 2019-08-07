'الصحفيين' تمنع عضوة من الدخول وتحيلها للتحقيق: حفاظًا على هيبة النقابة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:31 ص
ميسون أبو الحسن
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أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بالإجماع عدا الزميل حماد الرمحي الذي تعذر الاتصال به، جاء نصه:
استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس، وتقدم الزميل فتحي سليمان أمس بمذكرة للتحقيق معها في الوقائع التي جرت أول أمس بداخل النقابة وبالشارع أمامها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية.
قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع ما يلي:
أولا: إحالة العضوة المذكورة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
ثانيا: منع العضوة من دخول النقابة لحين انتهاء إجراءات التحقيق والتأديب، وذلك حفاظا على هيبة النقابة العريقة واحتراما لأعضائها وتاريخها،
وعلى الإدارات المعنية تنفيذ القرار فور صدوره.
ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يسمح بإهانة أي عضو أو الاعتداء عليه داخل نقابته، ولا على أي مساس بقدسية واحترام حرم النقابة العريقة، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والأعراف النقابية.
استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس، وتقدم الزميل فتحي سليمان أمس بمذكرة للتحقيق معها في الوقائع التي جرت أول أمس بداخل النقابة وبالشارع أمامها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية.
قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع ما يلي:
أولا: إحالة العضوة المذكورة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
ثانيا: منع العضوة من دخول النقابة لحين انتهاء إجراءات التحقيق والتأديب، وذلك حفاظا على هيبة النقابة العريقة واحتراما لأعضائها وتاريخها،
وعلى الإدارات المعنية تنفيذ القرار فور صدوره.
ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يسمح بإهانة أي عضو أو الاعتداء عليه داخل نقابته، ولا على أي مساس بقدسية واحترام حرم النقابة العريقة، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والأعراف النقابية.
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