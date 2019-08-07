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عدسة "الفجر" ترصد أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحي بأيام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:00 ص
عدسة الفجر ترصد أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحي بأيام
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زينب عطا - تصوير: ياسمين عليوة
 
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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنافذ المجمعات  الإستهلاكية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ورصدت "الفجر" أسعار اللحوم  وارء المواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية.


وقال أحد المواطنين أنة يأتي للمجمع لجودة اللحوم ومن أجل البعد عن جشع واستغلال التجار خاصة في المواسم .



وأشار مواطن أخر أن الأسعار في المجمعات الإستهلاكية في متناول الموظف البسيط ونلجا لها طوال العام ، ووجود بعض التخفيضات في المواسم يجعلنا نشعر بالراحة.

 


ورصدت "الفجر" الأسعار المتداولة في المجمعات الأستهلاكية: 


1_لحوم الخراف الحى بسعر 62 جنيه للكيلو القائم


2_ اللحوم السودانية الكانوز بسعر 85 جنيه


3_ اللحوم الضأن  السودانية بـ95 جنيه


4_ اللحوم الضأن البلدي المستوردة بـ62 جنيه


5_ اللحوم البلدية الطازجة بـ110 جنيه

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