عدسة "الفجر" ترصد أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحي بأيام
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:00 ص
زينب عطا - تصوير: ياسمين عليوة
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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ورصدت "الفجر" أسعار اللحوم وارء المواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية.
وقال أحد المواطنين أنة يأتي للمجمع لجودة اللحوم ومن أجل البعد عن جشع واستغلال التجار خاصة في المواسم .
وأشار مواطن أخر أن الأسعار في المجمعات الإستهلاكية في متناول الموظف البسيط ونلجا لها طوال العام ، ووجود بعض التخفيضات في المواسم يجعلنا نشعر بالراحة.
ورصدت "الفجر" الأسعار المتداولة في المجمعات الأستهلاكية:
1_لحوم الخراف الحى بسعر 62 جنيه للكيلو القائم
2_ اللحوم السودانية الكانوز بسعر 85 جنيه
3_ اللحوم الضأن السودانية بـ95 جنيه
4_ اللحوم الضأن البلدي المستوردة بـ62 جنيه
5_ اللحوم البلدية الطازجة بـ110 جنيه
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