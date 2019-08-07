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"هتجوز تاني" لبوسي والليثي تقترب من مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:14 ص
هتجوز تاني لبوسي والليثي تقترب من مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
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تصدّرت أغنية "هتجوز تاني لو طلعتي" للنجمة بوسي والمطرب محمود الليثي، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب طرحها.

واقترب الأغنية حتى الآن من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب في 4 أغسطس الجاري.

وكانت الأغنية قد طرحت منذ يوم وهى الأغنية  الدعائية لفيلم "أنت حبيبي وبس" المنتظر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم "أنت حبيبي وبس" من المقرر طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المقبل وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.


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