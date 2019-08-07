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أسعار الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الاربعاء7-8-2019

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:00 ص
أسعار الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الاربعاء7-8-2019
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استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في تعاملات الصباحية بالبنوك اليوم االاربعاء 7-8-2019، وسط اقبال من الموطنين المصريون المسافرون لأداء فريضة الحج على شرائة.

 

ويعرض لكم "الفجر"، سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء7-8-2019، فى مختلف البنوك العاملة في مصر على رأسهم بنكي الاهلى وبنك مصر من خلال موقع الدولار لايف الذي يستعرض اسعار الجنيه مقابل العملات الآخرى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم  الآحد 4 -8 -2019 

4.40 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

 

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.33 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.38 جنيه للشراء.

4.38 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية اليوم الآحد 4 -8 -2019 




4.37 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

 

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