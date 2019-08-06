أسعار الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7-8-2019 بالبنوك المصرية

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية هدواًء في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7-8-2019، بعدما كانت قد قفزت بقيمة تتراوح بين قرشًا قرشين في نهاية تعاملات الأمس الثلاثاء في أول ارتفاع لسعر الدولار منذ بداية عام 2019.

وشهدت تعاملات "الدولار" امام الجنيه بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك المركزي والبنك الأهلى وبنك مصر استقراًر وفقاً لموقع الدولار لايف الذي يرصد اسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية

سعر الدولار في"البنك التجاري الدولي" :

16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في " بنك المصرف المتحد":

16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية :

16.49 جنيه للشراء، و16.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي :

16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع،

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر":

سجل الدولار عند 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في "بنك كريدي أجريكول":

16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع،

سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في "بنك الأهلي الكويتي":

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك المصري الخليجي"

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك "عَـوده":

16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في "بنك مصر إيران":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

وسعر الدولار في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، و

سعر الدولار في "بنك البركة":

16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، س

عر الدولار في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع،