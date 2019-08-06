الآلاف من أهالي قرية ميت حبيب بالغربية ينتظرون وصول جثامين ضحايا حادث معهد الأورام (صور)

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احتشد الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وعدد من أهالى القرى المجاورة وذلك في انتظار وصول جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام.



يذكر أنه خرج منذ ساعات جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام وذلك لدفنهم فى مسقط رأسهم بالقرية في الغربية.



يذكر أن قرية ميت حبيب شهدت مصرع ١٧ شخص من أثناء عودتهم من حفل زفاف أثناء مرورهم امام معهد الأورام وانفجرت سيارة مفخخة مما أدت إلى مصرع ٢٢ وإصابة ٤٧ آخرين.