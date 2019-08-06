الآلاف من أهالي قرية ميت حبيب بالغربية ينتظرون وصول جثامين ضحايا حادث معهد الأورام (صور)
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:06 م
أيمن يحيي
Advertisements
Advertisements
احتشد الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وعدد من أهالى القرى المجاورة وذلك في انتظار وصول جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام.
يذكر أنه خرج منذ ساعات جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام وذلك لدفنهم فى مسقط رأسهم بالقرية في الغربية.
يذكر أن قرية ميت حبيب شهدت مصرع ١٧ شخص من أثناء عودتهم من حفل زفاف أثناء مرورهم امام معهد الأورام وانفجرت سيارة مفخخة مما أدت إلى مصرع ٢٢ وإصابة ٤٧ آخرين.
يذكر أنه خرج منذ ساعات جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام وذلك لدفنهم فى مسقط رأسهم بالقرية في الغربية.
يذكر أن قرية ميت حبيب شهدت مصرع ١٧ شخص من أثناء عودتهم من حفل زفاف أثناء مرورهم امام معهد الأورام وانفجرت سيارة مفخخة مما أدت إلى مصرع ٢٢ وإصابة ٤٧ آخرين.
Advertisements
المزيد عن: مصر حادث معهد الأورام اخبار إصابة آخرين
- الغربية تنتظر وصول 2 من أبنائها في حادث تفجير "الروضة"
- أول صور لشهيد الغربية في أحداث تفجير مسجد الروضة بالعريش (صور)
- تشييع جثمان شهيد سيناء من مسقط رأسه في الغربية (صور)
- الآلاف من أهالي كفر الزيات يشعيون جثمان "عريس الجنة" بعد مصرعه في حادث سيارة (صور)
- أهالي قرية ميت حبيب بالغربية ينتظرون وصول ١١ من جثامين حادث معهد الأورام (صور)
- مفاجأة في حادث معهد الأورام.. أحد أهالي الضحايا يرفض استلام جثمان شقيقته
- الفرح تحول إلى مأتم.. الحزن يخيم على أكثر من ٥٠٠ أسرة فى الغربية بعد مصرع ١٧ في حادث معهد الأورام (فيديو وصور)
- عاجل.. خروج جثامين ١١ من ضحايا حادث معهد الأورام وتشييع الجثامين في الغربية
- بعد التأكد من تحليل "D.N.A".. خروج نجوى عطاالله الضحية ١٢ من قرية ميت حبيب بحادث معهد الأورام