وزير الاعلام يفتتح سينما "موفي" في جدة

افتتح وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي بن عبدالله الشبانة، مساء اليوم، "موفي سينما" وهي أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة، وذلك بمجمع العرب مول في محافظة جدة.





وفور وصوله قام بقص الشريط، ثم تجول في أنحاء صالات عرض السينما وشاهد مقتطفات من عرض مرئي لأحد الأفلام بإحدى صالات العرض.





وأعرب وزير الإعلام في تصريح صحفي عقب الافتتاح عن سعادته بافتتاح دار السينما الثانية في جدة التي تضم 15 شاشة عرض ذات علامة تجارية سعودية وبإشراف إدارة وطنية مائة بالمائة.





وقال معاليه: بصراحة هذا الإنجاز مبهر وأنا سعيد أن الاسم سعودي وهذا شيء يرفع الرأس، وقد سعدت بتواجدي هنا اليوم، مشيراً معاليه إلى أن هناك علاقة وثيقة جداً بين برنامج جودة الحياة والأمور الفعلية للمجتمع.





يذكر أنه الشراكة بين سلسلة "موفي سينما" وبرنامج جودة الحياة تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 حيث يلتزم البرنامج بإطلاق مجمعات سينمائية في جميع أنحاء المملكة كجزء من مجموعة شاملة من المرافق الترفيهية والفنية والثقافية.