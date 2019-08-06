نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس الآن عبر رابط بوابة الحكومة المصرية Www.tansik.egypt.gov.eg
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:52 م
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تقدم لكم بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة (أدبي / علمي) عبر بوابة الحكومة المصرية Www.tansik.egypt.gov.eg، حيث أن تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ومعرفة الحد الأدنى لكليات مرحلة ثانية من تنسيق الثانوية العامة.
ويمكنكم الآن معرفة موعد بداية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2019، والتي من المقرر أن تكون بعد عيد الأضحى المبارك، وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس عبر رابط Www.tansik.egypt.gov.eg، وبعدها بيوم أو إثنين كحد أقصى يتم بداية مرحلة تقليل اغتراب وتحويل الكليات للثانوية العامة 2019، بحيث أن تضم تلك مرحلتين الأولى والثانية.
ونقدم لكم متابعينا اليوم رابط بوابة الحكومة المصرية عبر رابط Www.tansik.egypt.gov.eg للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس (اضغط هنا).
ويمكن لكل طالب وطالبة الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية عبر رابط Www.tansik.egypt.gov.eg لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس، وعلى الطلاب الانتباه إلى ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري، حيث سيتم الرجوع إليه بمرحلة تقليل الاغتراب، كما يجب عليكم أن تحذروا عدم إعطاءه لأي شخص حتي لا يتلاعب بها أثناء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات الإلكترونية، التي ستصبح متاحة لمدة 4 أيام من يوم الخميس حتي يوم الأحد.
ونذكركم أيضًا، أن المرحلة الثالثة لم يتبق بها آية كليات، وأن جميع المعاهد والكليات في مصر اكتفت بالأعداد التي قامت بالتقديم في المرحلتين الأولي والثانية.
رابط بوابة الحكومة المصرية Www.tansik.egypt.gov.eg
يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية عبر رابط Www.tansik.egypt.gov.eg (اضغط هنا)، وبعد ذلك يمكنك الحصول على نتيجتك بسهولة من خلال كتابة الأسم ورقم الجلوس.
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