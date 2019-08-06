وزير الشباب ومحافظ السويس يكرمان منسقى المجموعة الخامسة للأمم الأفريقية (صور)

"إن أهل السويس شاركوا فى نجاح البطولة من خلال الحفاظ على المنظر الجمالى للمحافظة"، مشيرا أن الشباب المتطوعين ضربوا المثل والقدوة خلال تنظيم البطولة.



وقال إن وزير الشباب والرياضة قرر إطلاق اسم مركز شباب البراجيلى باسم العميد سامح فؤاد والذى توفى إثر أزمة قلبية أثناء مباراة ساحل العاج والجزائر.



واختتمت الاحتفالية بتكريم منسقى البطولة الأفريقية وعدد من القيادات التنفيذية المشاركة في تنظيم البطولة، كما تم تكريم أبطال أفريقيا فى لعبة الدراجات.

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، منسقى بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمحافظة فى الحفل التى اقيمت مساء اليوم فى أكاديمية النصر للبترول.حضر الاحتفالية الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم محافظ السويس، والكابتن سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، والكابتن عزالدين أحمد منسق البطولة الأفريقية.وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن جميع أجهزة الدولة تكاتفت من أجل نجاح البطولة الأفريقية وفى فترة قصيرة عقب سحب البطولة من دولة الكاميرون.وأشار إلى أن نجاح البطولة الأفريقية له أبعاد أخرى بعيدة عن مجال الرياضية، لافتا إلى أن مصر إثبات قدرتها على تنظيم بطولات عالمية وأوليمبية.وقال "صبحى" إن السويس عبرت عن نفسها من خلال البطولة من خلال تعاون اللجنة المنظمة مع القيادات التنفيذية، ليأكدوا أن قادرون على تنظيم على هذه البطولة وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل أى عقبات دون الرجوع إلى الوزارة واللجنة المركزية.وأكد أن ٢ مليار على مستوى العالم تابعوا مواقع مصر التى تخص بطولة أفريقيا، وأشار إلى أن فى اللجنة التى سيتم اختيارها من قبل اتحاد الدولى لكرة القدم هى التى تختار الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر.وطالب اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث معهد الأورام فى بداية كلمته